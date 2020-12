U Srbiji u subotu umereno do potpuno oblačno, na jugu, jugooistoku i istoku sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 1 do 4°C, maksimalmna dnevna od 5 do 10°C.

U nedelju i ponedeljak u Srbiji umereno do pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duvaće severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C.

foto: arhiva RTC