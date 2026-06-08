KIC “CARIBROD” ORGANIZUJE LETOVANjE ZA DECU

Kulturno-informativni centar „Caribrod” i ove godine organizuje letovanje za decu iz Dimitrovgrada na obali Crnog mora u Bugarskoj. Organizaciju finansijski podržava Narodna skupština Republike Bugarske, a upis zainteresovanih je već počeo. Prema rečima Dalibora Milanova, sekretara KIC-a „Caribrod”, predviđeno je 50 mesta za decu i 3 za odrasle pratioce. Smeštaj i hrana u kampu u Ravdi su besplatni, a jedini troškovi su za prevoz. Desetodnevno letovanje biće organizovano od 1. do 10. avgusta.

foto: RTC