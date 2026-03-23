KIC CARIBROD I UNSS IZ SOFIJE SUTRA POTPISUJU UGOVOR O SARADNjI

Udruženje građana Kulturno-informativni centar bugarske manjine „Caribrod“ i sofijski Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, potpisaće sutra ugovor o saradnji. Potpisivanju, koje je najavljeno za 11 sati, prisustvovaće rektor univerziteta iz Sofije Dimitar Dimitrov. Planirano je da se nakon toga predstavnici univerziteta sretnu i sa učenicima završnog razreda Gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“ i predstave im mogućnosti za nastavak školovanja u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

