KARATISTI „CARIBRODA“ UČESTVOVALI NA KUPU SRBIJE

U organizaciji Karate federacije Srbije u subotu je u Novom Sadu održan Kup Srbije za kadete, juniore, seniore i veterane. Učestvovalo je preko 600 takmičara iz 110 klubova Karate saveza uže Srbije, Beogradskog karate saveza i karate saveza Vojvodine. U tako velikoj konkurenciji ispred karate kluba Caribrod nastupili su Marko Iliev u apsolutnoj kategoriji seniora i Mihajlo Stojčev u kadetima klasa “C” 2012 godište. Oni su izgubili u kvalifikacijama, dok su Luka Veličkov u kategoriji kadeta 2013 klasa “C”, Luka Panić – kadeti 2011. klasa “B” i Ivan Bojanić u kadetima 2011.klasa “B” stigli do četvrtfinala.

foto: Dejan Todorov