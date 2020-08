KAKO JE BUKNULA ZARAZA U ŠAPCU? ZELENOVIĆ PRVO PUSTIO LJUDE NA DOGAĐAJE BEZ MERA, A SAD DELI PAKETE POMOĆI

Ovo pitanje je potpuno opravdano imajući u vidu prošlost Nebojše Zelenovića i njegove sudski dokazane sklonosti ka nenamenskom trošenju narodnih para. To je svakako i jedan od razloga, zbog kojih je izgubio izbore u Šapcu, pa sad poklon paketima vodi kampanju za ponovljene izbore na 27 biračkih mesta, koji će biti održani, iako ih on neprestano odlaže u strahu od suočavanja sa konačnim gubitkom vlasti. Zato je u paket sa dezinfekcionim sredstvima stavio i svoju fotografiju sa koje se smeši Šapčanima koje je unesrećio.

