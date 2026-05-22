JUČE U DIMITROVGRADSKOM KRAJU OBELEŽEN SPASOVDAN

Spasovdan se praznuje šeste nedelje ili četrdeset dana posle Vaskrsa i uvek pada u četvrtak. Prema narodnom predanju, tog dana Bog se spasio i otišao – vazneo se – na nebo. U dimitrovgradskoj opštini, pored sela Smilovci, praznuju ga i sela Željuša, Poganovo, Donji Krivodol, a obeležava se i u Gornjem Gradinju kraj manasitra “Sveti Spas”.

Prazničnu liturgiju, sveštenik Dragan lazić, naqjpre je služio u Crkvi Rođenja presvete Bogorodice u gradu, gde je nakon službe preskao i slavske kolače.

Osvećenje molitve-janije i rezanje slavskih kolača obeleženo je ina obročnom krstu Svetog Spasa, kraj sela Radejna. Nekoliko familija iz ovog sela, više decenija na ovom svetom mestu obeležava Spasovdan.

Praznik se u mnogim domovima u Srbiji obeležava kao porodična slava ili imendan, a u dimitrovgradskoj opštini, kao seosku slavu obeležavaju ga meštani sela Smilovci gde je domaćin-kolačar ove godine bila Lepa Erčić.

Tradicija nije prekinuta i kod obročnog krsta Svetog Spasa u Dimitrovgradu. Obeležvanje praznika, na ovom mestu, za koje mnogi sugrađani i ne znaju da postoji, ima tradiciju dužu od jednog veka.

Tradiciju proslave Vaznesenja gospodnjeg nisu prekinuli i meštani sela gradinje , koji su se i ove godine okupili kraj obročnog krsta i istoimene crkve u Gorenjem gradinju.

Spasovdan je praznik pekara, vozača, zidara, hotelijera i cvećara. Praznik se u mnogim domovima u Srbiji obeležava kao porodična slava ili imendan.

