JOŠ JEDNA ODLIČNA SEZONA „BALKANSKOG“, ALI BEZ PLASMANA U VIŠI RANG

Fudbalski klub „Balkanski“ završio je sezonu na drugom mestu plej of grupe Zone Istok. Nakon regularnog dela prvenstva, dimitrovgradski klub ušao je u plej of fazu takmičenja kao drugoplasirani sa 55 bodova, samo 4 manje od lidera – „Timočanina“ iz Knjaževca.

U doigravanju, „Balkanski“ je nastavio sa efikasnim partijama. Posebno se izdvaja ubedljiva pobeda od 6:0 protiv „Tanaska Rajića“, u četvrtom kolu plej ofa, kojom su Dimitrovgrađani pokazali da poseduju kvalitet za sam vrh takmičenja.

Ipak ključni trenutak borbe za prvo mesto dogodio se u drugom kolu plej ofa, kada je lider na tabeli, „Timočanin“ savladao dimitrovgradsku ekipu, rezultatom 4:1. Taj poraz značajno je umanjio šanse plavih da preuzmu vrh tabele.

Prema konačnoj tabeli plej ofa, „Balkanski“ je sezonu završio kao vicešampion sa 64 boda, uz impresivan učinak od 95 postignutih i samo 17 primljenih golova, što mu je donelo najbolju gol razliku u ligi : +78! Međutim, „Timočanin“ je bio uspešniji u trci za prvo mesto i plasman u viši rang.

Sezona 2025/26 u Zoni Istok ostaće upamćena po velikom rivalstvu „Timočanina“ i „Balkanskog“. Dimitrovgradski fudbaleri su imali jednu od najubedljivijih napadačkih sezona u ligi, ali su Knjaževčani pokazali veću stabilnost u ključnim utakmicama i zasluženo osvojili titulu. Za „Balkanski“ ostaje utisak da je bio veoma blizu povratka u viši rang takmičenja i da će naredne sezone biti jedan od glavnih kandidata za prvo mesto!

A.K.

foto i video: RTC