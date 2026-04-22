JOŠ JEDAN TERMIN ZA GODIŠNJI KONCERT KUD-a

Kulturno-umetničko društvo “Caribrod” i ove godine priređuje godišnji koncert. Tradicionalni koncert biće održan u četiri termina u petak i subotu, 24. i 25. aprila, na velikoj sceni Centra za kulturu u Dimitrovgradu. Pored već najavljenih tremina, za koje su ulaznice već rasprodate, zbog velikog interesovanja publike, biće organizovan još jedan, u petak, od 16 sati i 30 minuta. Kako saznajemo od organizatora, za ovaj termin još uvek ima ulaznica.

Članovima, koji ove godine napuštaju KUD, biće uručene plakete kao znak zahvalnosti za njihov doprinos razvoju i očuvanju folklorne tradicije.