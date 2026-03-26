JAVNI UVID ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OPŠTINSKIH PUTEVA DO 10. APRILA

Opština Dimitrovgrad učestvuje na projektu pod nazivom „Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava“(LIID) koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Francuske Agencije za razvoj (AFD), a sprovodi se od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI). Cilj projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava da upravljaju održivom infrastrukturom i povećaju dostupnost ekonomskim i društvenim mogućnostima na klimatski svestan način.

U okviru ovog projekta biće realizovan potprojekat „Rekonstrukcija opštinskih puteva Brebevnica-Mazgoš-Mojinci i Radejna-Petrlaš“. S tim u vezi, sastavljen je Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP), koji je dostupan javnosti na sajtu opštine Dimitrovgrad na sledećem linku: https://www.dimitrovgrad.rs/projekti-lokalni-putevi. Cilj ovog plana je identifikovanje različitih grupa zainteresovanih strana i pružanje okvira za njihovo uključivanje tokom čitavog perioda realizacije Projekta.

Za potrebe ovog Projekta osmišljen je i Žalbeni mehanizam. Žalbom se smatraju zahtevi za dostavljanjem dodatnih informacija i pojašnjenja, prigovori, pritužbe, komentari i sugestije i drugi oblici izražavanja različitih primedbi na neku od projektnih aktivnosti tokom implementacije projektnih aktivnosti, tokom planiranja i sprovođenja potprojekta u lokalnoj samoupravi.

Žalba se podnosi popunjavanjem žalbenog formulara. Žalbeni formular se nalazi na veb stranici Projekta, na oglasnoj tabli opštine i na lokaciji izvođenja radova. Ovlašćeno lice je načelnik Opštinske uprave Željko Voštić.

Takođe, u cilju transparentnosti i dostuonosti podataka svim zainteresovanim stranama, Opština Dimitrovgrad organizuje JAVNI UVID u projektnu dokumentaciju do 10.04.2026. godine. Javni uvid je moguće izvršiti elektronski, putem sajta opštine Dimitrovgrad  ( www.dimitrovgrad.rs ) ili u zgradi Opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 3. sprat, kancelarija 30, kontakt osoba Saša Mančev, dipl. ekonomista.

U toku javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi Projekat, predajom primedbe u pisanom obliku na pisarnicu Opštinske uprave Dimitrovgrad, Odseku za planiranje i izgradnju, javne investicije i održivi razvoj.

