JAVNI POZIV ZA PREMIJE ZA MLEKO ZA PRVI KVARTAL 2026. GODINE

Uprava za agrarna plaćanja Ministartva poljoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za premije za mleko za prvi kvartal 2026. godine. Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, na portalu ePodsticaji, najkasnije do 05. maja. Pravo na isplatu premija imaju registrovani poljoprivredni proivođači, koji su obnovili registraciju za tekuću godinu. Premije se ostvaruju za kravlje, ovčije i kozije sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prvom kvartalu ove godine.

BEOGRAD – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da su netačne informacije pojedinih asocijacija proizođača mleka, koji na društvenim mrežama i Viber grupama šire vest o ukidanju premija za mleko.

Na sastancima održanim u Vladi Srbije i Ministarstvu, predstavnicima asocijacija proizvođača mleka rečeno je da se premije za mleko ne ukidaju, te da ne šire lažne vesti u javnosti.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, neodgovorni pojedinci iz asocijacija su uprkos tome nastavili sa objavljivanjem netačnih informacija, pritom pozivajući proizvođače na protest.

Ovakvi potezi, kako kažu, govore da su motivi pojedinaca iz asocijacija druge prirode i da nemaju nikakve veze sa dijalogom za poboljšanje položaja proizvođača mleka u Srbiji.

Iz Ministarstva poljoprivrede navode da su u više navrata istakli da su otvoreni za dijalog sa svim sektorima poljoprivrede u našoj zemlji, s ciljem konstruktivnih razgovora i zajedničkog iznalaženja prihvatljivih rešenja za probleme u poljoprivredi, kao i da je ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović do sada održao niz sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednika.

Ministarstvo će nastaviti da radi na unapređenju položaja i konkurentnosti srpske poljoprivrede i neće dozvoliti svesno širenje lažnih informacija, a udruženja koja šire ovakve informacije sama su sebe isključila iz daljeg dijaloga sa Ministarstvom, dodaje se u saopštenju.

