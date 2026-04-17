JAVNI POZIV ZA PREMIJE ZA MLEKO ZA PRVI KVARTAL 2026. GODINE

RT Caribrod

Uprava za agrarna plaćanja Ministartva poljoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za premije za mleko za prvi kvartal 2026. godine. Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, na portalu ePodsticaji, najkasnije do 05. maja. Pravo na isplatu premija imaju registrovani poljoprivredni proivođači, koji su obnovili registraciju za tekuću godinu. Premije se ostvaruju za kravlje, ovčije i kozije sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prvom kvartalu ove godine.

foto: RTC

You May Also Like

U GIMNAZIJI SVETI KIRILO I METODIJE ODRŽAN SEMINAR „MOJ ČAS – UČENJE ZA TREĆI MILENIJUM“

Dejan Todorov

POČELA PRIJAVA ZA DODATNIH 20 EVRA, ISPLATA OD 7. DECEMBRA

RT Caribrod

KNjIGA CVETKA IVANOVA O DEMOGRAFIJI U CARIBRODU

RT Caribrod

