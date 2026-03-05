JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno ukupno 375 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ove godine povećan je na 1,5 miliona dinara po kući. Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs. Javni konkurs otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine. Sve informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu, a zainteresovani se mogu javiti lično i u lokalnoj službi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

foto: RTC