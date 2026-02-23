JAVNI POZIV ZA DODELU SEOSKIH KUĆA

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno 375 miliona dinara. Novina ovogodišnjeg konkursa je povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava – po kući 1,5 miliona dinara, što mladim pojedincima i porodicama omogućava veći izbor kuća i bolje uslove za život na selu. Kao i do sada pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu i koji žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije. Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs. Javni konkurs je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine. Sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.

foto: RTC