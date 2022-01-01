Radio Televizija Caribrod

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JAVNI POZIV – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

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JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA
INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA
NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE
PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA U 2022. GODINI

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-biljna-2022-004.pdf

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA
INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA
NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE
PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU
U 2022. GODINI

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-stocarska-2022-002.pdf

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