JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA KUPOVINU KUĆE NA SELU

U toku je javni konkurs Ministarstva za brigu o selu, za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno ukupno 375 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ove godine povećan je na 1,5 miliona dinara po kući. Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Sve informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu, a zainteresovani se mogu javiti lično i u lokalnoj službi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Iz opštinske uprave podsećaju da Javni poziv za dodelu seoskih kuća traje do utroška sredstava, uz napomenu da su trenutno po ovom programu dostupne dve kuće u selu Lukavica, jedna u Radejni i jedna u selu Gojin Dol.

