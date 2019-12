JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA BUDžETSKOG FONDA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta Programa budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i socio-humanitarne aktivnosti i da daju svoje predloge, primedbe i sugestije. Javna rasprava trajaće do 13. januara 2020. godine. Lica nadležna za davanje informacija u vezi sa predloženim nacrtom su većnici Dejan Milev i Dragan Milić. Otvorena sednica predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana biće održana 13. januara 2020. godine u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa početkom u 12:00 časova. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Opštinskom veću putem elektronske pošte na adresu: opstinskovece@dimitrovgrad.rs ili preko Pisarnice Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, najkasnije do 11. januara 2020. godine do 15:00 časova.

