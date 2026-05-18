JAGNJIJADA U KRUPCU OKUPILA LJUBITELJE TRADICIJE I DOBROG ZALOGAJA

RT Caribrod

Miris jagnjetine, druženje i dobra atmosfera obeležili su ovogodišnju Jagnjijadu u selu Krupac, koja je održana u subotu, 16. maja. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj ekipa, posetilaca i ljubitelja tradicionalne kuhinje, a takmičari su se nadmetali u pripremi najboljeg jagnjećeg specijaliteta.

Uz muziku, druženje i bogatu ponudu domaćih proizvoda, Krupac je na jedan dan postao centar gastronomije i tradicije pirotskog kraja.

Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za očuvanje tradicije i razvoj seoskog turizma.

Za dobar ukus i kvalitet jela pobrinuo se stručni žiri, koji su činili poznati kuvari Stambol Geštamov, Ivo Andrić i Dejan Dragićević. Oni su ocenjivali ukus, način pripreme, ali i prezentaciju jela.

Članovi žirija ističu da je konkurencija bila jaka, a da su ekipe pokazale veliko umeće i ljubav prema tradicionalnoj kuhinji.

Pored takmičarskog dela, posetioci su imali priliku da uživaju u celodnevnom programu i domaćinskoj atmosferi po kojoj je Jagnjijada u Krupcu već prepoznatljiva.

Za titulu najboljih nadmetale su se brojne ekipe, a učesnici kažu da je najvažnije druženje, razmena iskustava i očuvanje tradicije.

Organizatori poručuju da je cilj manifestacije očuvanje običaja, promocija lokalnih specijaliteta i okupljanje ljudi iz različitih krajeva Srbije i regiona.

Jagnjijada u Krupcu još jednom je pokazala da tradicija, dobra hrana i zajedništvo ostaju vrednosti koje okupljaju ljude svih generacija.

B.L.

foto i video: Miki Ilić

