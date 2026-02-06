IZLOŽBA RADOVA SA KONKURSA “NOVOGODIŠNJA PRIČA”

Svake godine, decembra meseca, Narodna biblioteka “Detko Petrov” raspisuje konkurs za literarne i likovne radove na temu “Novogodišnja priča” u kome učestvuju učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole. Danas je otvorena izložba radova sa konkursa.

Pre otvaranja izložbe, direktor biblioteke, Ivana Taskov je rekla da su radovi na konkursu sve bolji i da žiri iz godine u godinu ima sve zahtevniji zadatak.

Dragana Pešaković, urednica kulturno-javne izdavačke delatnosti u biblioteci, je sa zadovoljstvom otvorila izložbu radova sa četvrtog konkursa.

Pešaković je pomenula i pohvalila nagrađene učenike iz Dimitrovgrada.

Danas su na otvaranju izložbe bili učenici prvog i drugog razreda, kao i učenici nagrađeni na konkursu.

Prigodne nagrade i diplome, nagrađenim učenicima su uručene prošle nedelje u školskoj biblioteci. Iz godine u godinu sve veći broj učenika učestvuje na konkursu, što je dokaz da su deca željna da pokažu svoje talente.

D.V.

foto i video: Miki Ilić