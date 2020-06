IZBORNI DAN SA RTC

Radio televizija Caribrod i ovog puta pratiće dešavanja tokom izbornog dana i izborne noći. Program Radio Caribroda započeće u 16 sati i trajaće do 19 sati, kada počinje televizijska emisija posvećena izborima i trajaće do pristizanja preliminarnih rezultata sa svih biračkih mesta. Na kraju izbornog dana gosti u studiju biće nosioci lista stranaka, koalicija i grupa građana, koje učestvuju na lokalnim izborima u Dimitrovgradu. Građani Dimitrovgrada imaće mogućnost da putem radija, televizije i sajta naše medijske kuće prvi saznaju rezultate izbora.

