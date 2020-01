Iz Lovačkog udruženja Vidlič Dimitrovgrad saznajemo da je na teritoriji lovišta u opštini Dimitrovgrad proglašena zarazna bolest divljih svinja – Afrička kuga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izreklo je mere privremene zabrane na delu lovišta, i to od koridora 10 do regionalnog puta od sela Donji Krivodol do atara sela Braćevci, odnosno rejon Zabrđa, Vidlič i Visočko polje do pomenutog puta.

Svi lovci su dužni da se pridržavaju mere službene kontrole mesa, kao i da pri pronalasku uginule životinje obaveste lovočuvarsku službu Lovačkog udruženja Vidlič. Naređeno je stavljanje svih lovišta pod službeni nadzor veterinarskog inspektora, popisivanje svih gazdinstava koja drže domaće životinje, kao i privremena zabrana lova. Dozvoljen je jedino sanitarni odstrel i odstrel u dijagnostičke svrhe. Istovremeno je ograničeno kretanje ljudi u lovištima i zabranjen promet svinja i svinjskog mesa koje potiče sa zaraženog područja. Ove i druge mere će biti primenjivane u sledećih 12 meseci, navodi se u rešenju Uprave za veterinu.