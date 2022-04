Isplata po 10.000 dinara svim zaposlenima u prosveti, obrazovanju i naučnim institucijama počela je juče. Pomoć će dobiti više od 130.000 zaposlenih, što je ukupno 1,6 milijardi dinara, rekao je ministar finansija Siniša Mali, gostujući na RTS-u.

Prijavljivanje za novih 100 evra za mlade od 16 do 29 godina počeće 16. maja, podsetio je i dodao da je prvih 100 evra dobilo 1.059.000 mladih. Oni nemaju potrebu da se prijavljuju, jer će dodatni novac dobiti po automatizmu, a treba da se prijave oni koji to do sada nisu uradili. Novac će biti na računima od prvog do trećeg juna, dodao je ministar Mali.

foto: arhiva R Caribrod