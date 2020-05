Isplata državne pomoći od 100 evra penzionerima počela je u petak i planirano je da bude završena do srede, a korisnicima socijalne pomoći do četvrtka. Isplata penzionerima koji primanja dobijaju u Poštanskoj štedionici počela je za vikend. Reč je o 950.000 penzionera. Do srede će biti uplaćena sredstva na račune svih penzionera, a do četvrtka i svim korisnicima socijalne pomoći.

Što se tiče ostalih punoletnih građana koji su se prijavili za pomoć, sa isplatom će se krenuti od 25. maja sukcesivno, najavljeno je iz Ministarstva finansija.

Do danas u 8 sati se putem mejla i telefona prijavilo za pomoć prijavilo preko 3.640.000 građana. Građani se za državnu pomoć mogu prijaviti do 5. juna.

