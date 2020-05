I TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA ŠKOLA ŠAHOVSKOG KLUBA CARIBROD NIJE PRESTAJALA SA RADOM

Nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, sva šahovska takmičenja u Srbiji su odložena do daljnjeg. Treninzi škole šaha prekinuti su, a ni do dana današnjeg ne postoji odobrenje da se rad šahovskih škola u zatvorenom prostoru nastave. To, međutim, ne znači da je četvoro takmičara Šahovskog kluba Caribrod, koji su izborili plasman na prvenstvo države prekinulo svoje pripreme. Milica Zarkov, Jana Stoimenov, Nemanja Todorov i Stefan Nakov nastavili su sa aktivnostima u saradnji sa trenerom škole šaha Rokijem Stoimenovim.

