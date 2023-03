I SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I VETROVITO

Sutra ujutru u većini krajeva se očekuje slab mraz. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slabe, kratkotrajne padavine su moguće na istoku zemlje. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od -3 do 2, maksimalna tokom dana od 7 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren, severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura -2, maksimalna 7 stepeni.

U četvrtak nas očekuje umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, na severu povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren, jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni.

