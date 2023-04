Vreme do kraja dana – umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni.

Sutra – promenljivo i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i mestimično sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca.. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni