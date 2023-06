I SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM

U većem delu zemlje sutra će biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, uz veoma obilne pljuskove. Duvaće slab do umeren, sredinom dana povremeno pojačan, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, a biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 16, maksimalna tokom dana 19 stepeni.

U subotu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana se očekuje slabljenje padavina. Maksimalna temperatura biće od 17 do 23 stepena. U nedelju promenljivo oblačno i malo toplije, tek ponegde na jugu i istoku sa kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. Od ponedeljka sunčano i osetno toplije, sa maksimalnom temperaturom i do 30 stepeni.

N.S.