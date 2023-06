I NAREDNIH DANA NESTABILNO

Vreme sutra u većem delu zemlje umereno do pretežno oblačno, ujutro i pre podne na jugu, jugoistoku i istoku sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 20 stepeni.

U Srbiji u sredu suvo i toplije, ali se posle podne i krajem dana sa juga i jugozapada očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Мaksimalna temperatura u većini predela biti oko 25 stepeni. Od četvrtka do kraja sedmice ponovo veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

N.S.