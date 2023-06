I DALjE SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo. U brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući popodnevni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 32 do 36 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna 29 stepeni.

U petak sunčano i tropski toplo, sa temperaturom i do 37 stepeni. Kasno posle podne u severozapadnim, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Za vikend svežije. Temperatura će biti u padu za 10 stepeni.

N.S.