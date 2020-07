GUŽVA NA GP „GRADINA“

U ovo doba godine, karakteristične su i gužve na Graničnom prelazu „Gradina“. Ove godine, bar do sada velikih gužvi nije bilo, a osnovni razlog je svakako pandemija virusa Covid 19, koja je zahvatila većinu evropskih zemalja, odakle dolaze, takozvani „tranzitni“ turisti, koji putuju ka Turskoj. Ipak od jutros su zabeležene nešto veće gužve na izlaznoj strani, u šta se je na licu mesta uverila i naša ekipa. Kolona automobila, sastavljena uglavnom od putnika turske nacionalnosti, dugačka je oko šeststotina metara, a sobraćaj se obavlja u četiri trake. Zadržavanje je do pola sata. Na ulazu u Srbiju, nema gužvi i saobraćaj se na GP „Gradina“, obavlja redovno i bez zadržavanja.

