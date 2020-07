Grčka je jutros u 6 sati zatvorila granicu za državljane Srbije. Razlog je loša epidemiološka situacija u našoj zemlji. Odluka važi do 15. jula, kada će se ponovo razmatrati. Uz posebnu dozvolu, u tu zemlju mogu da putuju oni koji imaju neodložna posla. Srpski turisti koji su već u Grčkoj, moći će da iskoriste aranžman do kraja.

