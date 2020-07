GRADJANI SRBIJE U BUGARSKU SAMO PREKO PCR TESTA ILI KARANTINA. RADNICI SA BUGARSKIM DOKUMENTIMA PROLAZE NEOMETANO.

Kako je Radio televizija Caribrod, sinoć prva objavila, u R. Bugarskoj je na snazi nova privremena zabrana ulaska na njenu teritoriju od 16.07.2020 do 31.07.2020 preko svih graničnih prelaza, vazdušnim, pomorskim, železničkim i kopnenim putem. PRIVREMENA ZABRANA ULASKA U R. BUGARSKU ODNOSI SE, između ostalog i na DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE. Dopušta im se ulazak na teritoriju R. Bugarske ako imaju dokument koji pokazuje negativan rezultat PCR testa napravljen do 72 sata pre ulaska u zemlju.Lica koja ne dostave na uvid dokument koji pokazuje negativan rezultat PCR test, a koji nije stariji od 72 sata, šalju se u kućni karantin na period od 14 dana ili na drugo mesto boravka, koje dotično lice odredi da će boraviti sa napomenom, izdatom od direktora određene regionalne zdravstvene inspekcije ili opunomoćenog službenog lica.

