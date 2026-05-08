GOST EMISIJE AKTUELNO VLADICA DIMITROV

Danas je konferenciju za novinare održao predsednik Opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov, koji je govorio o eventualnoj izgradnji kompleksa objekata tehnološko-telekomunikacione infrastrukture u Dimitrovgradu, investicije vredne više milijardi evra. Reč je o izgradnji Data centra, kompleksa objekata tehnološko-telekomunikacione infrastrukture snage 320 MW, na prostoru od oko 60 hektara preko puta Smilovskog jezera, sa leve strane puta iz pravca Dimitrovgrada. Snimak konferencije emitovaćemo večeras u emisiji “Aktuelno” na kanalu televizije Caribrod, od 20 sati 10 minuta.

B.L.

video: Miki Ilić