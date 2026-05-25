GIMNAZIJA OBELEŽILA DAN ŠKOLE

Prigodnom svečanošću, u Gimnaziji „Sveti Kirilo i Metodije“ danas je obeležen Dan škole. U dvorištu škole, u prisustvu zvanica, predstavnika lokalne samouprave i obrazovnih i kulturnih institucija, učenici gimnazije su izveli prigodan program, nakon čega je ispred spomenika posvećenog prosvetiteljima Ćirilu i Metodiju položeno cveće.

Dan slovenske pismenosti i bugarske prosvete i kulture, posvećen solunskoj braći Ćirilu i Metodiju, tvorcima prvog slovenskog pisma „glagoljice“, proslavlja se 24. maja. Ovaj praznik zvanično je i praznik bugarske nacionalne manjine u Srbiji.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1689597436501145&type=3

A.T.A. / N.S.

foto i video: Dejan Todorov, Milan Ilijev