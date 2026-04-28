GALERIJA PRIREĐUJE IZLOŽBU RADOVA ZORANA GEORGIJEVA I EMINE STANOJEV

Galerija „Metodi Meta Petrov“ priređuje izložbu likovnih radova, Zorana Georgijeva Šilje i Emine Stanojev, umetnika amatera, rodom iz Dimitrovgrada. Izložba radova sestre i brata, pod nazivom “Svetlost senki, impuls boja” sadrži 40-ak slika i biće otvorena od 30. aprila do 15. maja.

Zoranovi radovi su rađeni grafitnom olovkom, jer je grafit sa nijansama sive i igra svetlosti i senke, bio njegov neverbalni način izražavanja. Emina u svom stvaralaštvu spaja preciznost i maštu gradeći jedinstven vizuelni izraz kroz oživljavanje prirodnih materijala. Otvaranje izložbe radova Zorana Georgijeva Šilje i Emine Stanojev najavljeno je za četvrtak u 18 časova.