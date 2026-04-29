GALERIJA PRIREĐUJE IZLOŽBU RADOVA ZORANA GEORGIJEVA I EMINE STANOJEV

Galerija „Metodi Meta Petrov“ priređuje izložbu likovnih radova Zorana Georgijeva Šilje i Emine Stanojev, iz Dimitrovgrada. Izložba radova sestre i brata, pod nazivom “Svetlost senki, impuls boja” sadrži 40-ak slika i biće otvorena od 30. aprila do 15. maja.

Zoranovi radovi su rađeni grafitnom olovkom. Grafit sa nijansama sive bio je njegov neverbalni način izražavanja, a njegova dela nose poruku da je igra svetlosti i senke suština života. Emina u svom stvaralaštvu spaja preciznost i maštu gradeći jedinstven vizuelni izraz kroz oživljavanje prirodnih materijala. Otvaranje izložbe radova Zorana Georgijeva Šilje i Emine Stanojev najavljeno je za četvrtak u 18 časova.

