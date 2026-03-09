FUDBALERI „ŽELJUŠE“ POČELI PRIPREME ZA PROLEĆNU POLUSEZONU
Fudbaleri „Željuše“ počeli su pripreme za prolećni deo sezone u Okružnoj ligi Pirot. U subotu je, u Sportskom centru Park, odigrana međunarodna prijateljska utakmica protiv ekipe „Zdraveca“ iz sela Čuprene. Željušani su za nijansu bili bolji i slavili klasičnim rezultatom od 2-1. Trener obnovljenog kluba iz Republike Bugarske, Nikolaj Nikolov, nada se da će saradnja sa Željušom biti nastavljena i ubuduće.
Iz uprave Fudbalskog kluba „Balkanski“ najavljuju da će u pripremnom periodu biti odigrano više prijateljskih utakmica, a prvenstvo okružne lige nastavlja se sredinom aprila meseca.
B.L.
video: Boris Lazarov
foto: Milan Ilijev