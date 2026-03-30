FORUMI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Pirot organizuje forume poslodavaca u svim lokalnim samoupravama pirotskog Upravnog okruga. Okosnica foruma je prezentacija i promocija aktuelnih javnih poziva i konkursa, informisanje o merama i uslugama Nacionalne službe, promovisanje značaja zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i razvijanje partnerstva i saradnje. Raspored održavanja foruma je sledeći: 31. mart Pirot, 01. april Dimitrovgrad, 02. april Bela Palanka i 03. april Babušnica. Svi forumi počinju u 11 časova.

