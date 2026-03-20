FK „ŽELjUŠA“ NASTAVLjA PRIPREME ZA PROLEĆNU POLUSEZONU U OKRUŽNOJ LIGI

RT Caribrod

U okviru priprema za prolećni deo prvenstva u Okružnoj ligi Pirot, Fudbalski klub „Željuša“ odigraće ovog vikenda još jednu pripremnu utakmicu. Za nedelju u 15 sati, u Sportskom centru Park, zakazana je prijateljska utakmica protiv ekipe „Jedinstva“ iz Pirota. Iz uprave kluba najavljuju da će biti odigrane još dve pripremne utakmice pred nastavak prvenstva okružne lige, čiji je početak zakazan za prvi vikend nakon Uskrsa.

foto: RTC

