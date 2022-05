EU OPREDELILA TRI MILIONA EVRA PODRŠKE MALOM BIZNISU ZA NABAVKU OPREME I UVOĐENjE USLUGA

Program Evropske unije za lokalni razvoj, EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima registrovanim u jednoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u program.

Evropska unija će sa ukupno tri miliona evra kroz nabavku opreme i uvođenje usluga podržati preduzeća koja su registrovana između 1. januara 2016. i 31. decembra 2020. godine i bave se proizvodnjom ili pružanjem usluga koje obuhvataju informacione tehnologije, arhitektonske i inženjerske delatnosti, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, usluge vezane za turizam, održavanje i popravke.

„U saradnji sa Evropskom unijom mi kontinuirano radimo na ekonomskom razvoju i smanjivanju regionalnih nejednakosti u zemlji, a mala i srednja preduzeća su kičma razvoja srpske ekonomije. Ova konkretna podrška EU doprineće unapređenju proizvodnje i tržišnog potencijala preduzeća, otvaranju novih radnih mesta, kao i većoj otpornosti od negativnog uticaja pandemije ali i aktuelne geoekonomske krize”, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.

„Evropska unija na ovaj način pruža podršku razvoju i konkurentnosti sektora mikro i malih preduzeća koji predstavlja osnov zdrave i održive ekonomije i direktno doprinosi otvaranju novih radnih mesta. Kao i do sada podržaćemo dobre poslovne ideje kako bi srpska privreda bila spremna za evropsko tržište, ” rekao je ambasador Emanuele Žiofre, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Od ukupnog budžeta, dva miliona evra su namenjena za podršku proizvodnim preduzećima a milion evra će biti utrošeno za pomoć onim malim biznisima koje se bave uslužnim delatnostima. Visina podrške po pojedinačnom projektu za preduzeća registrovana za proizvodnu delatnost iznosi od 10.000 do 40.000 evra, a za preduzeća registrovana za pružanje usluga od 10.000 do 30.000 evra. U oba slučaja obavezno je minimalno sufinansiranje od 20 posto vrednosti projekta odnosno 15 posto za preduzeća iz opština koje su u četvrtoj kategoriji razvijenosti.

„Kako bi pozitivan uticaj na lokalne zajednice bio još veći, u okviru pojedinačnih projekata preduzetnici i preduzeća su u obavezi da osmisle i sprovedu društveno-odgovorne aktivnosti i tako pruže podršku svojim sugrađanima, ranjivim grupama, deci, sportskim klubovima, ili doprinesu zaštiti životne sredine,” rekla je Olivera Kostić, menadžerka EU PRO Plus programa.

Poziv je otvoren do 30. juna 2022. godine, a više informacija o uslovima poziva, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici EU PRO Plus Programa: Javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća.