EKSTREMNE LEVIČARSKE ORGANIZACIJE U SRBIJI: ŠTA JE “P.A.O.R”?

Organizacija “P.A.O.R” izvodi različite akcije protiv države Srbije i njenih građana. Pre pet godina članovi “P.A.O.R”-a su u saradnji sa bošnjačkom obaveštajnom službom(OSA) organizovali šetnju od Šapca do Srebrenice. Cilj ove akcije je bio da se Srbija još jednom optuži za zločine u Srebrenici i da joj se sroza međunarodni ugled. Najveća opasnost koja preti od ove organizacije je to što je određen broj članova ove organizacije povezan sa bošnjačkim tajnim službama. Vođe “Panonske antifašističke organizacije” su : Marija Papić Đurić, Srđan Papić Đurić, Milan Radanović i drugi… O članovima ove organizacije pisaćemo u nekom od narednih tekstova.

