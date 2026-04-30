DRUŽENJE OSNOVACA SA SPISATELJICOM VIOLETOM JOVIĆ

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ je za osnovce, učenike trećeg i četvrtog razreda OŠ „Hristo Botev“, poslednjeg radnog dana u nedelji, pred prvomajski praznik, priredila Dan sа piscem. U velikoj sali Centra za kulturu deca su se družila sa niškom spisateljicom, Violetom Jović. Ona je autorka više od 30 knjiga za decu i dobitnica je mnogih nagrada. Njeno delo „Bajka o čovečici“ nalazi se u čitanci za prvi i drugi razred osnovne škole. Ovo, kaže, nije njeno prvo druženje sa dimitrovgradskim osmovcima i svakom narednom se posebno raduje.

U vremenu kada je tehnologija uznapredovala i telefoni zamenili verbalni način komunikacije, interakcija pisca sa decom na ovakvim druženjima je od velikog značaja.

Violeta Jović piše poeziju i prozu za decu i mlade. Takođe, za odrasle piše romane i poeziju i ima tridesetak knjiga na prizrensko – timočkom dijalektu. Osnivač je i umetnički direktor Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu.

A.K.

foto i video: Miki Ilić