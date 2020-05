Dr Radmila Zec: Očekivana epidemiološka situacija u Pirotu. Od najnovijih 700 ispitanih manje od 1 % pozitivno

Od početka epidemije Covid 19 do danas broj obolelih u Pirotskom okrugu bio je u blagom porastu i bez naglih skokova. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje do sada je ispitano 1.140 uzoraka, a registrovano je 107 pozitivnih slučajeva na Covid19 – u Pirotu 79, Babušnici 20, Beloj Palanci 7 osobe i Dimitrovgradu 1.

