ĐORĐEVIĆ DONEO ODLUKU: DEVOJČICA LENKA VRAĆENA PORODICI SAVIĆ

Prema rečima ministra, stručni ljudi iz centara za socijalni rad do sada su sproveli bezbroj usvojenja i svi su prošli bez problema. Kako kaže, ovo je prvi slučaj gde se pojavio problem, a nada se i poslednji. „Interes deteta je uvek bio na prvom mestu i svaka odluka je donesena u tom cilju i u skladu sa zakonom, a država će porodici Savić i svim usvojiteljima uvek biti na raspolaganju u slučaju bilo kakvih nedoumica i pomoći“, istakao je Đorđević. Borislav Savić zahvalio je svim prisutnima, ministru Đorđeviću, medijima i građanima koji su se angažovali da njihov slučaje ne ostane neprimećen, već da krajnji ishod bude pozitivan. shanghaiwallker69 👏👏👏👏 Odgovornost, poštenje, znanje, predanost, efikasnost, u svakom poslu su najbitnije stvari a sve to godinama na ličnom primeru dokazuje Zoran Đorđević! Svaka čast i veliki pozdrav prijatelju i bratu!!! 💪💪💪💪

