DOK SE SVI BORE PROTIV KORONE, ZELENOVIĆ JE BEZOBZIRNO ŠIRI: Skandalozno okupljanje Đilasovih pristalica u Šapcu

To upozorenje Gradski zavod je uputio Zelenoviću 26.6., a posebno ističemo da su mu prethodila još dva upozorenja i to 20.6. i 23.6. Ni na jedno upozorenje, o čemu naravno postoje dokumenti, Nebojša Zelenović se nije obazirao, zaslepljen željom, da uprkos izbornoj volji naroda, još malo zadrži fotelju gradonačelnika.

Naravno, pre toga je pustio da broj zaraženih poraste do te mere da Šabac, prvi put od početka borbe sa nevidljivim neprijateljem, postane žarište. Kako se to dogodilo? Jednostavno – Nebojša Zelenović nije učinio ništa da spreči širenje zaraze u gradu na Savi.

