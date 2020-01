RTC NA LICU MESTA: DO PIROTA AUTOPUTEM (IPAK) ZA 90 DINARA!

Reporterska ekipa Radio televizije Caribrod među prvima je prošla deonicu autoputa od Dimitrovgrada do Pirota nakon uvođenja zatvorenog sistema naplate putarine. Iako je iz Puteva Srbije prvobitno bilo najavljeno da će cena putarine od Dimitrovgrada do prve naplatne rampe Pirot istok kod Poljske Ržane biti 90 dinara. To je za 120 dinara manje od dosadašnjeg iznosa putarine u otvorenom sistemu naplate. Za one koji se iz pravca Dimitrovgrada budu isključivali kod petlje Pirot zapad u blizini regionalne deponije moraće da izdvoje 140, a do Bele Palanke putarina će iznositi 240 dinara. Sitnih korekcija u odnosu na prvobitno objavljene cene biloje za sve koji putuju autoputem do Niša , ali su i dalje nešto veći iznosi putarine : do prve petlje na skretanju za Zaječar kod Mal;e putarina će iznositi 350, do petlje Niš istok kod Donjeg Matejevca 380, a do petlje Niš sever kod komrenske kasarne i aerodroma 410 dinara.

Bočne naplatne rampe na južnom i istočnom kraku Koridora 10 počele su sa radom večeras u 19 časova.

Čeone naplatne stanice Niš i Doljevac, u isto vreme, prestale su sa radom, a saobraćaj u zoni ovih stanica regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Ovom promenom počelo je primenjivanje zatvorenog sistema naplate putarine. To znači da će prilikom nailaska iz pravca graničnog prelaza na naplatnoj stanici Dimitrovgrad korisnici samo uzimati karticu, a plaćaće prilikom silaska sa autoputa. Putarina od Dimitrovgrada do Beograda ubuduće će koštati 1290, a do Preševa 1020 dinara.

D.J.

foto i video: Marko Todorov