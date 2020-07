DO JUČE PONOS SRBIJE, DANAS ZELENOVIĆEVA PRISTALICA! ZAR DA SPORTISTA KRŠI MERE I „BORI SE“ PROTIV VUČIĆA USRED KORONE

Vujovićevim napadom na predsednika Vučića i ustajanjem protiv opšte borbe sa nevidljivim neprijateljem šokiran je i njegov bivši saigrač Mile Isaković.

Srpska javnost, kako sportska, tako i ona druga, već drugi dan, šokirana izjavom čuvenog rukometaša Veselina Vujovića, komentariše kako je moguće da neko ko je prenosio slavu ove zemlje širom sveta, otvoreno napada instituciju predsednika države, ali i Aleksandra Vučića lično. Ono što je najskandaloznije je činjenica da je proslavljeni sportista Vujović ustao protiv mera kojima se sprečava širenje zaraze virusom Covid u Srbiji.

Njegovi napadi naišli su na ogromno neodobravanje građana, predstavnika vlasti, ali i sportista. Načelnik Mačvanskog okruga Vladan Krasavac ocenjuje da su Vujovićevi napadi apsolutno neprihvatljivi.

– Kao bivši sportista, a sada kao načelnik Mačvanskog okruga i kao predstavnik vlade i državnih organa moram da se osvrnem na ovaj javni nastup Veselina Vujovića, pre svega zato što je taj napad direktno usmeren na predsednika Srbije Aleksandra Vucica, na Vladu Srbije, ali i na, slobodno mogu reći, zdravstveni sistem naše zemlje – rekao je Vladan.

– Prvo, izjava Veselina Vujovića dolazi u teškom trenutku za našu zemlju, čitavu evropu i svet i sam grad Šabac. Svi naši resursi su usmereni ka odbrani od virusa i spasavanje života ljudi. Sam Vujović verbalno je napao direktno našeg predsednika Vučića i to se ne može opravdati. To je sportskim jezikom rečeno neprofesionalno i neprimereno od jednog sportiste i ne priliči velikanu rukometa. Institucija predsednika države zaslužuje poštovanje – dodao je on.

– Naš predsednik Aleksandar Vučić izabran je na slobodnim izborima, ogromnom većinom glasova građana Srbije i apsolutno ne zaslužuje takav način primitivnog obraćanja. Meni kao sportisti to je neshvatljivo, pogotovo da Vujović koji je kao sportista proneo slavu ove zemlje, zaboravlja šta mu je sve ova zemlja dala, kakva je državna materijalna priznanja dobio i pitam se čime je Srbija zaslužila takav odnos prema njenim institucijama – dodaje Vladan.

– Onima koji imaju primedbe na situaciju u zemlji uvek postavljam pitanje šta ste vi kao pojedinac uradili da popravite situaciju kojom niste zadovoljni. Šta je vaš rukometni klub dobio od vašeg angažmana poslednjih deset godina? Nisam čuo ni jednu izjavu za sportsku dvoranu „Zorka“ u kojoj je taj Veselin Vujović postao prvo čovek, a zatim i najbolji igrač na svetu. Srbija je demokratska država i svako ima pravo na svoj politički stav, ali ova Vujovićeva izjava je, nezavisno od politike, ljudski i sportski gledano nefer i neprihvatljiva – rekao je oštro Vladan.

Vujovićevim napadom na predsednika Vučića i ustajanjem protiv opšte borbe sa nevidljivim neprijateljem šokiran je i njegov bivši saigrač Mile Isaković.

– Veselin Vujović je dao jednu krajnje politički obojenu izjavu iako tvrdi da nije politički opredeljen. Ja njega cenim kao svog saigrača i kolegu rukometaša, ali ove njegove izjave u vezi sa borbom protiv pošasti koja je zahvatila ceo svet, ne mogu da prihvatim – rekao je Isaković.

– Apsolutno se ne slažem sa njegovim navodima i mi kao narod u ovoj situaciji moramo imati poverenja u institucije, u predsednika u krizni štab. Potičem iz lekarske porodice i znam kakve sve posledice može da ostavi ova bolest. Moramo biti svesni da odgovora na ovu krizu nema još ni u svetu, s njom strategiju menja i Svetska zdravstvena organizacija, koja je do sada 7 ili 8 nputa menjala protokole u vezi sa Covidom – dodaje Isaković.

– Zato je vrlo opasno davati neodmerene izjave, koje smo čuli od Vujovića. On je najblaže rečeno demonstrirao neodgovornost koja je nedopustiva pogotovo kada je reč o javnim ličnostima čije izjave imaju posebnu težinu. Ne bi trebalo da se meša u ono što ne razume. Bio je najbolji u sportu, ali ova Vujovićeva izjava me podseća na mišljenja gledalaca iz publike, koji su uvek bolje od mene znali šta ja treba da radim na terenu – navodi on.

– U trenucima kada je neophodno da svi stanemo kao jedan protiv virusa Covid i zaštitimo narod od pošasti s kojom se bori čitava planeta, bolne su i razočaravajuće izjave od svih koji takvu situaciju koriste za političke izjave i promovisanje stavova dela opozicije. Strašnije je tim pre kada otvoreno zauzimanje političke pozicije dolazi od onih kojima bi zdrav život i zdravlje građana, kao i sportski duh trebalo da je na prvom mestu. Umesto toga oni se opredeljuju za jeftinu politizaciju i vređanje predsednika države čime suštinski ne govore ništa o Vučiću, ali mnogo kažu o sebi samima – navodi za kraj.

Foto: YoutubePrintscreen/ Klub Šampiona

izvor: www.srbijadanas.com