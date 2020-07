DO 18 SATI U BELEŠU GLASALO VIŠE OD 50% UPISANIH BIRAČA

Republička izborna komisija je donela Rešenje o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima je poništeno glasanje i na kojima je naloženo ponavljanje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Glasanje se danas ponavlja na 234 biračka mesta, u vremenu od 7 do 20 časova, među kojima i na jednom biračkom mestu u opštini Dimitrovgrad. Radi se o biračkom mestu broj 11 – u naselju Beleš, gde je prema nezvanično podacima biračkog odbora do 18 sati od 677 upisanih birača svoju građansku dužnost obavio 341 građanin, odnosno 50,37 %.

