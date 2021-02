EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA!!!

Od početka vakcinacije do 12.02.2021. do kraja dana u okrugu su vakcinisana 7872 lica i

drugu dozu kineske vakcine je primilo 2117 lica.

Danas je registrovano ukupno 8 POZITIVNIH novoobolelih laboratorijski potvrđenih lica

sa područja okruga (Pirot 4, Dimitrovgrad 2, Babušnica 1 i BelaPalanka 1).

Danas je poslato 37 briseva na PCR testiranje u laboratoriju „Vatreno oko” u Nišu.

Na osnovu pristiglih prijava za zarazne bolesti, od početka epidemije na PCR i antigenskim

testovima do danas laboratorijski su potvrđene 3412 osobe: u Pirotu 2060, Dimitrovgradu 346,

Babušnici 393, Beloj Palanci 613. Od početka epidemije do danas registrovano je 151 umrlo lice sa

područja okruga. Od 28.11.2020. do 13.02.2021. preminula su 122 lica u Opštoj bolnica Pirot od

Covida i sa Covidom.

Sva lica potvrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj ili bolničkoj izolaciji.

Danas je naložena mera kućne izolacije za 13 lica a ukinuta za 7 (potvrđeni i kontakti).

Juče je u Covid ambulanti Doma zdravlja Pirot obavljeno 124 pregleda, od kojih je 19 prvih i 105

kontrolnih (15,3% prvih pregleda u odnosu na ukupan broj pregleda). U Opštoj bolnici Pirot leči se

24 bolesnika (13 iz Pirota, 2 iz Dimitrovgrada, 1 iz Babušnice, 8 iz Bele Palanke).

Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu je nesigurna ali stabilna, u Beloj Palanci, Pirotu i

Babušnici procenjuje se kao NESIGURNA sa tendencom POGORŠANJA.

INTENZITET PRENOŠENJA VIRUSA U POPULACIJI JE UMEREN

SAMO ODGOVORNIM POŠTOVANJEM SVIH MERA I MASOVNOM VAKCINACIJOM

MOŽEMO EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU DRŽATI POD KONTROLOM!!!

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlja Pirot