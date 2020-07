Direktan udar na zdravlje Šapčana: Zelenović zbog fotelje i poraza na izborima gura grad u vanrednu situaciju

Skandalozno i neljudski pustio je da se virus širi iako je imao zvanične preporuke šta treba da uradi. Gradski zavod za javno zdravlje je već tri puta i to 20.6, 23.6, i 26.6 tražio od gradskog štaba oštrije mere u vezi sa suzbijanjem virusa i o tome postoje pisani tragovi. Međutim, Zelenović na to nije obraćao pažnju čekajući povoljan trenutak da uvede vanrednu situaciju, jer mu namera nije da zaštiti zdravlje Šapčana već da uvođenjem vanredne situacije spreči ono što se sprečiti ne može i što je narod na izborima zahtevao- da Šabac vode srpski naprednjaci, a ne ljudi koji su zarad opstanka na vlasti spremni da ugroze i zdravlje naroda.

