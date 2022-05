DIMITROVGRADSKI POLjOPRIVREDNICI NA SAJMU U NOVOM SADU

U Novom Sadu je u subotu otvoren ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i trajaće do petka 27. maja. Organizatori navode da je to pravo vreme za ugovaranje poslova i kupovinu mašina. Opština Dimitrovgrad, u četvrtak 26. maja organizuje prevoz na Sajam za zainteresovane poljoprivrednike. Prijavljivanje se vrši u Kancelariji za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu životne sredine do 24. maja radnim danima od 7 do 15 časova. Poljoprivrednici će platiti samo ulaznu kartu u vrednosti od 600 dinara, a prevoz finansira Opština Dimitrovgrad.

foto: arhiva RTC